Juliette ROSE

Etudiante en 1ère année à UniLaSalle, j'étudie l'agronomie et l'agro-industrie. Plus précisément, j'étudie le fonctionnement du vivant, l'agrochimie ainsi que l'agriculture.

Plus tard j'aimerais travailler pour la protection de l'environnement dans le milieu agricole.

Je consacre la majeur partie de mon temps libre au milieu associatif et à l'animation dans des centres de loisirs et des colonies de vacances.