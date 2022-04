Juliette ROSTAING-TAYARD

Je suis actuellement à l'écoute d'opportunités me permettant de renouer avec le secteur touristique, notamment le tourisme accessible. Passionnée de voyages depuis toujours, et étant une personne à mobilité réduite depuis 3 ans suite à un accident de la vie, j'aspire tout particulièrement à rejoindre une entreprise dans le domaine du tourisme et de la culture qui soit sensible et visionnaire quant à l'accès facilité aux vacances, voyages et loisirs pour les personnes en situation de handicap. Il y a de vrais challenges à relever dans ce domaine ! Autonome, dynamique et déterminée, je suis tout à fait prête à compléter ma formation initiale si besoin est. Je bénéficie également d'une grande aisance relationnelle, les relations humaines et l'esprit d'équipe sont primordiaux pour moi.



Mes compétences :

Microsoft Word, Powerpoint et Excel

Compétences rédactionnelles

Maîtrise des réseaux sociaux, navigation web et su

Attestation de Formation aux Premiers Secours

Communication

Travail d'équipe

Persévérance

Autonomie

Tourisme

Accessibilité aux personnes handicapées