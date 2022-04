Juliette ROYNEAU--JESTIN

Madame, Monsieur,

Je suis à la recherche de mon premier job. Alors oui, j'ai peu d'expérience mais je suis dynamique, souriante et j'ai soif d'apprendre et de commencer ma vie professionnelle.



J'ai un Bac+3 en gestion de projets et de structures artistiques et culturels. J'ai donc été formée dans la gestion de dossier, l'accueil du public/artistes et/ou consommateurs. Le contact avec des publics différents ne me fait pas peur.



Je suis disponible toute de suite, et je suis ouverte à tous les emplois possibles. De plus, j'ai le permis et une voiture. Je reste a disposition pour plus d'informations.



Mes compétences :

Gestion de projet

Vente

Accueil des clients

Aisance relationelle

Force de proposition

Accueil physique et téléphonique

Encaissement

Adaptabilité