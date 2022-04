Juliette SALAUN

Je suis une designer d’intérieur. Je suis très attentive aux détails. J'ai une grande compréhension de l'espace, d'excellentes capacités de communication et de présentation. Avec une organisation prouvée, je joue du travail sous pression pour respecter les délais. Je suis à la recherche de nouveaux challenges. Je souhaite développer et partager mes compétences pour créer en équipe. Flexible, enthousiaste et de nature positive, je crois qu'un problème ne va pas sans solution. Je serai heureuse de travailler auprès d'autres professionnels, d'apprendre et d'appliquer les savoirs faire pour améliorer notre environnement.



Mes compétences :

Dessinatrice

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

AutoDesk

Adobe Photoshop

Agencement d'espace