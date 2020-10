Forte d'une expérience significative dans l'hôtellerie restauration, je me suis tournée vers l'assistanat de direction, il y a plus de 3 ans afin d'avoir une vision complète du marché du travail dans les services.

Adaptable et dynamique, je souhaite m'orienter vers un poste de consultante/formatrice de logiciels hôteliers.



Mes compétences :

Logiciels hôteliers

Adaptabilité

Organisation du travail

Sens du contact

Formation

Microsoft Office

Rigueur