Juliette TENDENG

Après un parcours en Droit ou j'ai acquis des connaissances en droit social, notamment, j'ai suivi avec succès un Master en Médiation et Modèle de Développement. Une formation pluridisciplinaire qui m'a permis d'acquérir et/ou de développer de solides connaissances variées en techniques de médiation et de conduite d'entretien, en psychologie sociale des organisations et organisation du travail, en conduite du changement, en communication orale et écrite et en gestion de conflits.

Capacité d'écoute, de dialogue, d'analyse et de synthèse, sens du relationnel, adaptabilité et discrétion sont mes atouts principaux.



Mes compétences :

Droit

Animation de groupes

Analyse

Pack office (Word, Excel, PawerPoint, Access)

Etude et Recherche

Planification stratégique

Formation

Management

Service client

Conduite du changement