Juliette THOMAS BARDET

En Master 2 Management Stratégique des Ressources Humaines et Performance Durable à l'IAE de Tours, je suis en alternance en tant que Chargée de recrutement au sein du Centre de Service Sopra Steria Nantes.



Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort de plus de 38 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros en 2015



Mes compétences :

Sens du contact

Relations clients

Dynamique

Travail en équipe

Esprit d'équipe

Prise de parole

Sourcing

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Camtasia

Microsoft Word