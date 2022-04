Juliette TRÉGUIER

Formation commerciale spécialisée dans l'immobilier avec des expériences dans des agences s’avérant très concluantes.

J'aime le travail en autonomie et pouvoir développer une relation de confiance avec mes clients.

De nature dynamique, je véhicule une image positive d'une entreprise. Etant très souriante et conviviale j'ai une grande facilité à m'adapter à mon poste de travail. Grâce à mes expériences je réagis vite aux imprévus.

Je suis porteuse de solutions pour satisfaire mes prospects et les transformer en clients fidèles.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Immobilier

Vente

Développement commercial

Gestion de la relation client

Vente B2B

Techniques de vente