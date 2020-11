Juliette VANTRIMPONT

Gérante d'un bar à thème et philanthrope dans l'âme.



Issue d'une formation en commerce et communication, j'aime découvrir de nouvelles choses et cherche régulièrement à me réinventer. Actuellement je souhaite retrouver un poste en gestion de projet.



- Polyvalence : Mon profil "couteau suisse" me permet de m'adapter et d'être réactive pour beaucoup de missions diverses (compétences variées).

- Challenge : Besoin de challenge, j'aime relever les défis.

- Intégrité : Certaines valeurs sont pour moi indispensables. L'humain, lhonnêteté et la passion sont primordiales dans mon parcours professionnel.

- Réseaux : Fédératrice, j'aime échanger et partager avec les autres.