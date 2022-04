Juliette VELAY

Après avoir passé 8 ans dans le tourisme en service réservations et en agence de voyages, une belle opportunité s'est offerte pour ma carrière.

Aujourd'hui, je gère un parc immobilier d'environ 150 lots aux côtés de mon directeur dans une petite entreprise de gestion locative et syndic pour laquelle je m occupe des propriétaires, des locataires, de la comptabilité gérance et syndic, de la relation commerciale,.....un emploi très complet et instructif!



Mes compétences :

Gérance

Immobilier

Motivée

Tourisme

Voyages