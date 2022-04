Juliette VION CONNEFROY

Diététicienne nutritionniste diplômée d’Etat, je vous accueille, selon votre préférence, sur l’un de mes cabinets situés sur les Maisons de Santé de Vic Fezensac et Nogaro.

Quel que soit votre problème lié à l’alimentation, nous trouvons ensemble des solutions adaptées à votre rythme de vie et vos habitudes.

Il ne s’agit pas de manger moins, mais de manger mieux pour retrouver forme et bien-être !

Lors de notre première rencontre, nous réalisons un bilan diététique personnalisé. Au cours des séances de suivi, je vous accompagne dans la recherche de solutions concrètes pour vous aider à atteindre vos objectifs.

De plus, le regroupement des professionnels en Maison de Santé nous permet de travailler en coopération et ainsi d’enrichir notre démarche et d’améliorer notre prise en charge.



Mes compétences :

Diététique

Nutriton