Juliette VITTU

Ayant obtenu en tant que major de promotion un Master "qualité environnement santé" à l'institut lillois d'ingénierie de la santé en septembre 2015, je souhaiterai développer mon réseau de connaissances.

Studieuse et à l'écoute, j'ai su acquérir lors de mes précédents stages, lors d'une année de contrat de professionnalisation ainsi que lors d'un contrat de travail temporaire dans une entreprise renommée des compétences variées en matière de qualité, sécurité, santé et environnement (MASE, procédures, plan d'urgence environnementale, fiches individuelles d'exposition, analyses de risques environnementaux et sécurité...)

Possédant le TOEIC à 810 points, je saurai m'adapter à un travail en anglais.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Toxicologie

Sécurité au travail

Sérieux et esprit du travail en groupe

OHSAS 18001

Norme ISO 9001

Norme ISO 14001

Analyse sécurité terrain