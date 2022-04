Juliette WAIT

- Solides capacités rédactionnelles et adaptation des écrits selon les supports (web, print,

newsletter, rapports, communiqués de presse, etc.)

- Bonne connaissance des supports et techniques de communication

- Rigueur et polyvalence

- Autonomie et capacité à gérer simultanément plusieurs dossiers

- Flexibilité et bonne capacité d'adaptation

- Dynamisme et prise d'initiatives

- Aisance relationnelle et goût pour le travail en équipe

- Travail à l'international

- Imagination et créativité

- Bonne connaissance du milieu associatif et du bénévolat

- Forte motivation et convictions pour les valeurs de la solidarité internationale



Mes compétences :

Internet 2.0

Pack office

CMS Wordpress

CMS Joomla

Photoshop CS5

Illustrator CS5

Rédaction

Humanitaire

Web

Voyages

Internet

Communication

Éditorial