Julio BASTIAS

Je suis un professionnel proactif qui aime les défis et d'apprendre le plus possible de chaque poste que j'occupe.

Je suis un passionné de mes métiers tels que les management de coopératives, les relations internationales et les affaires.

Dans mon parcours j'ai appris que le travail en équipe c'est la seule façon d'arriver aux buts proposés.

Je priorise les relations interpersonnelles et j'ai de l' habilité communicationnelle interculturelle grâce à mes langues étrangères.



Mes compétences :

Relations internationales

Langues étrangères

Communication

Marketing

Economie