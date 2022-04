Courage et soyez bénis pour l'accessibilité que vous mettez à notre disposition. En effet je suis Julio Belinga Bimai, élève ingénieur à l’École Nationale Supérieure des Travaux Publics(ENSTP) de Yaoundé au niveau 3 option TOPOGRAPHIE et pour un cycle de 5ans.

Je vous sollicite pour un encadrement pratique pendant et après ma formation professionnelle, dans le but d’être plus compétitif sur le marché de l'emploi et vous être aussi utile dans la mesure du ,tout en participant aussi au processus de l'émergence de l'horizon 2035 de notre pays le Cameroun.

Je répond au numéro: 95112610 / 72977646