Julio-Cesar DE LUCA

Avec plus de 30 ans d'expérience en projets d'innovation technique Industriel, je suis dynamique, curieux, excellent communicateur, négociateur, orienté profitabilité/business, et avec un très bon vernis technique, je gère des projets et des équipes techniques multidisciplinaires et multiculturelles. Au cours de ma carrière, j'ai mené des nombreux projets complexes d'ingénierie dans différents pays (Brésil, Japon, Angleterre et France). Dans mon récent rôle de leader technique Européen j'excelle le networking, la collaboration, et le montage de projets de recherche collaborative multinationaux. Je suis trilingue, multinationaux, adaptable, agile, avec une longue expérience internationale et j'apprécie les défis et le changement.



Mes compétences :

Acoustique vibrations

Microsoft office

Ingegneri Automobile

Monitoring structures (EMR)

Validation et Qualification produit

Développement produit (déploiement prestation client)

Recherche et Développement

Management de projet

Collaboration et Coordination projets internationaux

Négociation & Marketing

Microsoft Project