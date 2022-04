Julio Cesar HERNANDEZ SANDOVAL

Ingénieur en Mécanique-Mécatronique, d'esprit multiculturel, polyglotte, depuis septembre 2012 je travaille pour Adeneo, la branche de conseil en ingénierie du Groupe Adetel. J'ai participé dans deux missions différentes chez Volvo Group GTT, comme Ingénieur de Test et Ingénieur Logiciel - Système. Mes tâches principales ont été le développement, test et vérification de logiciel embarqué sur des calculateurs.



Je suis diplômé INSA de Lyon en Génie Mécanique - Conception, j'ai également suivi le Master Génie des Systèmes Automatisés, pour compléter mes compétences en Contrôle-Commande. Je suis également diplômé de l'UPIITA - IPN (Mexico, Mexique) en Génie Mécatronique. Lors de mes études, j'ai eu l'opportunité de découvrir le métier d'ingénieur dans plusieurs sociétés, dans différentes phases de la vie d'un produit, du développement à la production finale, et enfin par le service après-vente.



Retrouver des anciens collègues me fait toujours plaisir. En tant que jeune ingénieur, je suis à l'écoute de nouveaux challenges. N’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Mechatronics

Control Systems

Mécatronique

Systèmes embarqués

Arduino

Logiciel embarqué

Electronique

C Programming Language

Simulink

Matlab

Rational ClearQuest

Développement moyens d'essais

CANoe

C++

CAPL