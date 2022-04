Júlio César PEIXOTO PEREIRA

Je suis un jeune étudiant de 21 ans, sérieux et passionné par l'informatique depuis mes 15 ans, ce domaine m'intéresse tout particulièrement par sa complexité et sa diversité. Ma force réside dans la volonté et la persévérance.

Mon site web : https://jcpp.fr/



Mes compétences :

Microsoft Office

Linux

VirtualBox

JavaScript

OpenOffice

Java

PHP

MySQL

CSS

Python

HTML

Adobe Photoshop

GitHub

Python Programming

SQL

WordPress

jQuery