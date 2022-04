Je suis Júlio DIAMBU MAYENDA ZOLANA Ingénieur Technicien en Science et Technique de l'exploitation pétrolière. Spécialement en Forage et Production. J'ai eu à finalisé mes études avec succès à l'Institut du Pétrole et du Gaz de Kinshasa/RDC, IPG/KINSHASA en sigle. Je suis à la disposition d'intégrer une équipe dynamique avec les ambitions Scientifique et Technique élevée dont j'aurai contribué mes competences Scientifique.