PORTES COUP FEU ET ACOUSTIQUES EN BOIS



Je suis Julio Herguido responsable du département d´exportation de Grupo Dayfor (www.dayfor.com) qui est spécialisé dans la production de bloc-portes techniques en bois. Notre société, créée il y a un peu plus de 40 ans, se caractérise par ses produits techniques de haute qualité, sa grande flexibilité en termes de personnalisation des finitions et son engagement fort et durable auprès de ses clients et partenaires.

Notre groupe, déjà présent à l’international et en particulier en Europe, Amérique Latine et Afrique du Nord