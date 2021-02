Julio JIRASEK CASTILLO

Après plus de 10 ans dexpérience en SAV Automobile, davoir gravi les différents échelons (plus jeune responsable SAV du réseau Chrysler Argentine en 1999) tout en apprenant les spécificités des différentes marques, jai conçu et animé les formations « Transmission Automatique », « ABS », « Système de Sécurité » (entre autre), qui nexistaient pas en Argentine pour répondre a un réel besoin. Cette expérience ma amené à travailler pour le Ministère du Travail afin de normaliser les besoins de formation dans le domaine automobile.

Je suis venu en France pour élargir mes connaissances technologiques, découvrir une autre façon de travailler et apprendre la langue. Pour continuer à faire partager ma passion pour la technique automobile notamment ma spécialité (science du diagnostic), maintenant que je maîtrise mieux le français, jai repris la formation depuis novembre 2006.



Mes compétences :

Conception des formations techniques

Élaboration dun scénario pédagogique

Conception des kits pédagogiques

Animation de formations

Préparation de salle et des contenus pédagogiques