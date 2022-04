Júlio MORAIS

Actuellement intégrant la formation Analyste-programmeur Bac +2 au Cnam de Bordeaux, je suis à la recherche d’un emploi pour évoluer mes capacités professionnelles et techniques ainsi que soutenir ma formation.



En cours d’apprendre dans le cadre de mes études, une bonne maîtrise des langages de programmation ainsi que de solides compétences dans la gestion des systèmes d'information, je pourrais être rapidement autonome.



Rigoureux et méthodique, je suis passionné de nouvelles technologies et je souhaite mettre ma polyvalence au votre service.



Mes compétences :

Visual Basic

Pascal

Microsoft C-SHARP

JavaScrit

Java

HTML

Delphi

MySQL

PhpMyAdmin

CSS 3

PHP 5