Julio OSSERE

Spécialiste des études stratégiques et du pilotage du changement, j'interviens dans les analyses géopolitiques, les évaluations des politiques publiques, le développement durable, la communication pour le développement (C4D), les questions de développement territorial et international.

Toutefois, ma polyvalence et mon cursus m'ont ouvert sur plusieurs horizons qui me permettent de réaliser des études socioéconomiques, des analyses politiques, de coordonner des projets/programmes de développement local ou social dans des secteurs aussi variés que la santé, les droits humains, les politiques publiques de jeunesse, le secteur médico-social, l'économie rurale, l'éducation, la microfinance ou les services aux entreprises, aux collectivités territoriales et aux associations.

J'ai pu, au cours de ces dernières années, développer d'énormes capacités d'adaptation qui facilitent mon imprégnation et mon immersion dans des fonctions et des univers très divers. De différentes missions nationales et internationales, notamment au sein du système des Nations Unies, et plusieurs expériences m'ont permis d'ajouter à ma connaissance et à mon expérience de la France, une parfaite connaissance de l'Afrique économique, politique et sociologique.

Ma formation en géopolitique me permet d'analyser les opportunités pour les entreprises d'investir en Afrique, ou pour les ONG d'y intervenir, en tenant compte du contexte géopolitique local ou national, donc des risques. Aujourd'hui, mon intérêt est de plus en plus concentré sur la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques, l'ingénierie sociale et territoriale, les études stratégiques et le management du changement.



Mes compétences :

Développement international

Géopolitique

C4D

Politique

Politiques publiques

Développement local