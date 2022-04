Julio SANTILARIO ELENA

Depuis le 01/01/2011, j'exerce les fonctions d'ingénieur de formation chez Exia, Ecole Supérieur d'Informatique du groupe CESI à Ecully (LYON).



Nos atouts chez Exia : le suivi personnalisé des étudiants et l'application d'une méthode innovante d'apprentissage, l'APP , Aprentissage Par Problèmes ou en anglais PBL, Problem Based Learning.



Dans ce poste, je mets en pratique mon savoir faire informatique mais aussi mes capacités d'organisation d'une formation, mon expérience et mon savoir faire pour le suivi des étudiants et le professionnalisme avec tous nos client.



Auparavant, j'ai travaillé 13 ans dans la société KSL (maintenant NAELAN) en occupant divers postes.



Viens me voir dans : http://www.exia.cesi.fr/centre-lyon.asp



Mes compétences :

Commercial

Espagnol

Formation

Informatique

Ingénieur technico commercial

Pédagogie

Technico commercial