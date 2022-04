Julio SOSA OCAMPO

Jeune diplômé d’une Licence Professionnelle Ingénierie de la Conception et Prototype, en plus d’être titulaire d’un BTS Mécatronique Systèmes de Fabrication Flexible, je suis à la recherche d'une opportunité pour m'intégrer à la vie active.



Grace à mes expériences comme stagiaire, j’ai eu l’occasion de mettre en practice les connaissances acquises tout au long de ma formation, ce qui m’a permis de développer des différentes compétences tels que :



• Analyse et cotation fonctionnelle. Tolérancement ISO. Symboles normalisés pneumatiques, hydrauliques, électriques, électroniques et de soudage

• Dimensionnement des structures (RDM6, Catia V5, Solidworks)

• CAO et FAO (Catia V5, Solidworks, Pro Engineers, TopSolid, Autocad, Surfcam, Act Cut)

• Métrologie

• Automatisation des machines (programmation d’automates, installation d’actuateurs pneumatiques et hydrauliques, capteurs)



Mes compétences :

Mécatronique

Catia v5

Topsolid

AUTOCAD 2010

Cotation ISO

Pro Engineer wildfire 5.0

Surfcam

Solidworks

ACT CUT

Labview

Autodesk inventor