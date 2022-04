Julio TORVIC

Nous sommes une société qui intègre des systèmes de gestion dans l'habitat et le bâtiment

Nous agissons sur le confort la sécurité et l'économie d'énergie.

Nous développons des produits qui associe nos compétences de l'automatisme domotique et la sécurité

Nous avons mis au point un produit nommer alarmsimule pour le marché guyanais.

Ce produit simule la présence du client quand il est est absent alerte via une application de la situation du système et quand il y a intrusion la maison se met en sécurité qui rend la maison impraticable en diffusant du brouillard.



Mes compétences :

Certificat knx

Électrique

Technico-commercial

Domoticien