Julius AYUK AYUK

Enseignant professionnel d'Anglais depuis1986 dans le secondaire et les institutions tertiaires,en l'an 2000, je suis promu Inspecteur Pédagogique Provinciale chargé des Institutions téchniques et la formations professionnels dans la province du sud-ouest Cameroun. Et plus de dix ans aujourd'hui,je suis consultant en Education aux développement en anglais, DEVELOPMENT EDUCATION . C'est ainsi que je travail comme programme designer et workshop facilitator.Je suis l'actuel Secretaire Executif pour International Centre for Development Education-Cameroon.

J'ai déja ecrire des articles scientifiques concernant la didactiqueet l'enseignement . Mon tous dernier publication est en cours de publication avec EDIlivre-Saint-Denis, Paris-France,intitulé: TEACHING ENGLISH FOR DEVELOPMENTAL PURPOSES.





Mes compétences :

Curriculum designer in Development Education

Networking strategies

Leadership

Théâtre

Advocacy , lobbying and negotiation

Planning stratégique

Levée de fonds

Editing

Bilingual- French

Microsoft Excel

Progrmme impact assessment and evaluation

Team building

Microsoft Word

Gestion de programme

Études quantitatives

Writing project proposals

Microsoft PowerPoint

Études qualitatives