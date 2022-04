Après cinq années d’expérience en tant que conseiller d’accueil chez Crédit Mutuel et issu d’une formation commerciale (Management des unités commerciale), j’ai acquis une solide expérience dans la communication, la vente et l’administratif dans le domaine bancaire.



Aujourd’hui, je souhaite mettre mes compétences au service d’une société innovante et de m’épanouir dans un autre domaine





Mes compétences :

Organiser

Souriant