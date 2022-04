Julius LUDDECKE

Commercial chez Alter Ego,

je développe avec l'aide de notre cellule de création et de nos conducteurs machines, des étiquettes toujours plus originales et valorisantes.

A l'écoute du besoin spécifique de chacun, je m'efforce d'enrichir les idées de mes clients, pour leur proposer des packagings qui reflètent leur identité tout en suivant les principes de marketing.

Ainsi je mets tout en oeuvre pour maximiser la réussite de leur commercialisation.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Prospection commerciale

Analyse financière

Comptabilité analytique

Marketing stratégique

Gestion de la production

Relations clients