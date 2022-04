Julo EMMANUELLE

Environ 12 ans dans le privé : Assistance commerciale et bureau méthodes PME de fabrication de matériel électrique, puis première salariée à la création de la filiale de valorisation INPG Entreprise SA en 1991.

de 2003 à 2008, responsable administrative d'un laboratoire de recherche scientifique à Minatec et actuellement chargée de la communication et du recrutement des élèves de La Prépa des INP, réseau national d'écoles publiques d'ingénieurs.



Mes compétences :

Accueil

Assistant de direction

Formation

Gestion de site

Gestion de site web

Organisation

Organisation événementielle

Web

Assistanat de direction