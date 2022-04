July VAN SEVENDONCK

Titulaire d’un BTS Audiovisuel, j’ai travaillé pendant 11 ans au sein du groupe Technicolor à Paris (prestataire de services audiovisuels).

J’ai bénéficié en 2011 d’un Congé individuel de formation me permettant de me former à la programmation HTML/CSS, à l’animation avec Flash et au développement web en PHP/SQL. Je travaille également avec la suite Adobe, effectue des montages vidéo sur FinalCut et After Effect.

Je suis actuellement en train de réaliser des sites web sous JOOMLA pour approfondir ma pratique des CMS.

Je suis actuellement à la recherche d'une entreprise qui serez intéressée par mon profil.



Mes compétences :

Photoshop

In design

Flash

Final cut

After effect

Joomla