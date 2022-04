Julyana TOLAR, 23ans. Quimper (29)



Diplômée d'un Bac+2 Gestionnaire d'Unité Commerciale et ayant de l'expérience dans le commerce, je souhaite désormais me reconvertir professionnellement vers le domaine de la banque et de l'assurance en alternance à partir de la rentrée de septembre 2016.

Etant inscrite à l'école Sup' Iroise à Quimper, je suis à la recherche d'une entreprise afin d'effectuer un Bachelor Banque - Finance - Assurance en contrat de professionnalisation sur un an.