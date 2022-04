Jumel JOHANNIE

Indépendante, curieuse et méthodique je souhaite relever des défis compliquées faisant appel à la créativité et au raisonnement ainsi que participer à des projets innovants et variés.



Esprit ouvert, constructif et positif, autonomie et sens de l’initiative, je sais m'adapter facilement et rapidement, aux différentes conditions de travail et aux équipes déjà mises en place.

Je maîtrise différentes techniques d'analyses, ce qui me permet d'être polyvalente et autonome.



Mes compétences :

Optimisme

Dynamique

Autonome

Rigueur

Analyses biologiques et microbiologiques

Analyses chimiques et biochimiques

Audit

Procurement

Stock Control