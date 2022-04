- Une bonne connaissance sur le marché asiatique, notamment la Chine

- Double culture : chinoise et française

- Trilingue : Chinois, Français, Anglais

- Diplôme : bac+5 (mention Bien), WSET 2 (mention Avec Distinction)

- 10 ans d'expérience en Chine et en France dans les secteurs du goût et du luxe,



A la fin de mes études en France, je cherche une nouvelle aventure en commerce international dans le vin.



Mes compétences :

Production de contenus

Dégustation

Négociation commerciale

Brand management

Gestion de projet

Prospection commerciale

Commerce international

Montage vidéo

Relations Publiques

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Evénementiel

Stratégie de communication

Gestion

Marketing

Oenotourisme

Informatique

Coordination de projets