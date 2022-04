Jun ESPERT

2011 WebMaster Exportation P&J Montpellier

Création d’un site dynamique

SEO (SEF URL, utilise Xmap pour créer un sitemap, Google page speed)

2010 Assistante Commerciale Exportation P&J Montpellier

marketing

Relationnelle clientèle

Suivi et gestion de la clientèle

Préparation des dossiers pour l'export

Traduction des documents français en Chinois

2003-2005 Analyste Programmeur Bibliothèque de la Province du LiaoNing Chine

Développement de logiciels :

“Logiciel d’accès à la base de données de la littérature du Nord-Est de la Chine”

“Système de recherche du grand dictionnaire des livres de la Chine”

“Logiciel de gestion du marché culturel du Liao Ning”

Création complète du site Web de la bibliothèque (www.lnlib.com)

Maintenance des réseaux

2000-2001 Agent commercial Sté Sanhao Chine

vente matériel informatiaue

1996-1999 Analyste Programmeur Bibliothèque de la province du LiaoNing Chine

Maintenance des bases de données

Formatrice pour l’utilisation des outils informatiques



Formations



2015 Formation Développement WEB HumanBooster Montpellier

Frameworks et Gestionnaire de contenu (Symfony2,Wordpress,Drupal7,Prestashop, JQuery )

Langage de développement web (HTML5,CSS3,PHP,Javascript)

2013 Attestation de capacité de transport de voyageur Montpellier

2012 Méthode enseigner la langue chinoise Instituts Confucius Paris

2009 - 2010 Master 2 Informatique Université Sciences et Techniques Montpellier

Gestion de données distribuées intégration-Médiation (Java+Oracle)

Technologies avancées du Web (CMS EZPublish, flex)

Administration et supervision des réseaux, Systèmes d’info décisionnels(BI, Feuille de données )

Conduit de Projet(MS-Project, IBM RSA)

2007 - 2008 Master 1 Informatique Université Sciences et Techniques Montpellier

Bases de Données, Réseaux et Communications, Compilation

Complexité/Calculabilité/Algorithmique, Ingénierie logicielle (Java & Formelle B)

Galaxie XML, Conception et Développement des IHM (Java)

Base de données spatiales, UML et B

2005 - 2007 Apprentissage du français Université le Mirail Toulouse

2002 - 2003 Maîtrise de gestion informatique Université du Nord-Est Chine

1996 Informatique et application Institut Industriel du LiaoNing Chine



Langues

Chinois : Langue Maternelle

Français : Courant

Anglais : Correct