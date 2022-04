{Maquilleuse Coiffeuse Nantes} {Maquilleuse Nantes} Elue meilleure maquilleuse du tour de france photos 2012 !



Maquilleuse professionnelle et coiffeuse spécialisée mariage je propose mes services à domicile pour le plus beau jour de votre vie.



Je propose également mes services pour tout autre évènement, anniversaire, enterrement de vie de jeune fille, soirée, nouvel an, Noël, saint valentin



J'organise des cours d'auto-maquillage particuliers ou en groupe



Je maquille également les enfants ( marché et arbre de Noël, anniversaire ...)



Pour les professionnels, je maquille et coiffe également dans le milieu de la mode



Mon book en ligne :Array



Mon site professionnel : http://www.juneart-maquillage-coiffure-nantes.fr



Mes compétences :

Maquilleuse professionnelle

Coiffeuse pro