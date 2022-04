Bonjour à tous,



Je me présente June YUEN, étudiante en 2ème année d'Ecole de Commerce à Tahiti.

J'ai 20 ans, j'aime voyage et partir à la découverte de nouvelle culture.



De plus j'ai suivi une formation de Déclaration en Douane - SOFIX à la CCISM à Tahiti en 2013.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

OpenOffice

Microsoft PowerPoint

Internet

Joomla

GANTT Project

C2I