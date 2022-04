Junias ADUSEI-GYAMFI

Un ingénieur motivé qui s'intéresse beaucoup au développement de solutions environnementales techniques, durables et rentables. Un joueur d'équipe dynamique et un leader capable de gérer et d'interpréter des données, de simplifier et de présenter clairement des sujets complexes et de communiquer les résultats à des personnes ayant des niveaux d'expertise différents. Environ 4 ans d'expérience dans le domaine de l'eau, du traitement des eaux usées et de la remédiation durable des matrices polluées. L'intérêt de la recherche porte sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH), la valorisation des ressources en eaux usées et les contaminants émergents (CEC).