Avec une expérience tant en grande distribution qu'en PME dans le domaine du luxe et de la gastronomie et de la formation professionnelle, j'ai pu intervenir sur la gestion de projet marketing (produit, promotionnel et direct) et le développement de portefeuille ou de réseau de prescripteurs.

J'ai ainsi pu développer mon aptitude à convaincre avec les prospects/ clients comme les fournisseurs et mon sens de l'organisation.

Aujourd'hui disponible et fort d'une formation spécialisée en commerce et marketing je suis à même de vous assister dans bon nombre de missions.

N'hésitez pas à me contacter.

Junior ANGLADA

06.24.96.01.46



Mes compétences :

Fidélisation client

Développement commercial