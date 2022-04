La Junior Conseil ESCE met à disposition des entreprises des études et prestations de conseil réalisées grâce aux compétences des étudiants de l’ESCE Business School.



Forts de notre réseau international et de notre expertise, nous vous proposons des études dans les domaines suivants :



- Commerce extérieur

- Marketing

- Finance

- Entreprenariat/ Sciences de l'entreprise



Au-delà des domaines cités ci-dessus, les membres de la Junior Conseil ESCE partagent tous une spécialisation commune en commerce international, permettant ainsi d’élargir leur domaine de compétences.



Vous avez des projets en tête et souhaitez externaliser certaines de vos missions ? N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseignement ou de devis à l’adresse suivante : contact@juniorconseilesce.fr



Les étudiants de la Junior Conseil ESCE se feront un plaisir d’y répondre !

Votre confiance, notre engagement.