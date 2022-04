La Junior Conseil Phelma est une association loi 1901, gérée par des étudiants de Grenoble INP - Phelma. Lorsqu’une entreprise nous confie un projet, nous sommes l’intermédiaire entre cette dernière et un intervenant étudiant. Avec ses 1200 étudiants, Phelma regorge de futurs ingénieurs prêts à utiliser tout leur savoir dans la réalisation de vos projets !



Notre principal objectif est de permettre aux étudiants d’emmagasiner de l’expérience et de mettre en oeuvre ce qu’ils ont appris dans les 9 domaines de compétences de l’école dont l’Electronique, l’Informatique ou les Matériaux.



Forts de notre nouveau statut de Pépinière Junior-Entreprise témoin de notre évolution et de la qualité de notre structure, nous visons cette année le statut de Junior-Entreprise.



