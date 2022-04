Junior Conseil Stratégie SCIENCES PO LYON

La Junior Conseil & Stratégie est un cabinet de conseil étudiant qui a pour but la réalisation de missions d'étude et de conseil auprès des entreprises, administrations et toutes autres organisations.



Forte du soutien de Sciences Po Lyon et des synergies entre les 1600 étudiants et 300 professeurs de l'institut, la JCS propose aux professionnels des prestations de qualité à des prix compétitifs.



L'équipe de la JCS se tient à votre disposition dans la réalisation de vos projets, à la croisée de vos envies et de notre énergie.



Mes compétences :

Ressources humaines

Developpement stratégique des Ressources Huma

Marketing

Communication

Veille juridique

Affaires internationales

Impact environnemental

Responsabilité sociale des entreprises

Expertise du secteur public

Analyse de marché