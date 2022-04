Junior EBONG TCHISSAMBO

Passionné de culture et des arts, je suis lauréat d'un trophée de la première fête des cultures de Libreville, où j'ai terminé à la troisième place en 2000. C'est donc avant l'obtention de mon Bac Au au Lycée Paul Indjendjet GOUNDJOUT de Libreville en 2008 que je me suis intéressé à lhistoire et à la philosophie. Ainsi, je me suis inscrit au département d'histoire tu archéologie de l'Université Omar Bongo. Après une années de difficultés académiques, je décide de m'envoler pour le Ghana où j'obtiens mon certificat de langue anglaise à Excellence Language Academic. De retour au Gabon, je décide de subir une formation en comptabilité finance où j'obtiens un certificat de compétence ( micro et macroéconomie, communication d'entreprise, marketing, management des entreprises et anglais des affaires). C'est donc plus tard que je suis tombé amoureux dun journalisme: j'ai donc décidé de m'informer davantage sur des domaines liés aux sciences humaines. Autodidacte et pluridisciplinaire, j'ai commencé à publier des articles dans des sites d'information en ligne (Array gabonlibre.com) avant de créer mon blog d'information générale Mvett Infos Gabon. J'ai eu l'honneur d'être invité sur des plateaux radio-télévisées et sur des platformes virtuelles pour donner mes points de vues sur des sujets diverses. Aujourd’hui, j'ai plus dune centaine d'articles de presse à mon actif et je fais dans le marketing réseau et la rédaction et de design Web. J'ai encore beaucoup de choses à donner.

Auteur de plusieurs lettres ouvertes dont celles adressées à ABO, ACCBN, JGNA. ...



Citations favorites : " si ce que tu as à dire n'est pas mieux Ue le silence, alors taie too" Confisus.

- " l'application de la loi qu' on s'est fixée, est liberté" Jean Jacques Rousseau

- " Le crime patrimonicide doit être reconnu au même titre que le crime contre l'humanité" Gregory Ngwba Mintsa

- " Chacun a le droit inaliénable de se mentir à soi même et de croire que son mensonge est vrai ou presque vrai" Junior Ebong Tchissambo.

" ce que je sais, c'est que je ne sais rien" Socrate

" Donne un cheval à celui qui dit la vérité car il en aura besoin pour s'enfuir" Proverbe Afghan

- " Un enfant peut jouer avec les mamelles de sa mère mais jamais, au grand jamais avec les testicules de son père" Proverbe Bantu

- " lorsqu'on mange une noix se coco, c'est qu'on a confiance à son anus" Proverbe Bantu