Junior-Entreprise MINES NANCY

Depuis 1981, Mines Services, la Junior-Entreprise de l'École des Mines de Nancy, met à la disposition des entreprises et des collectivités le savoir-faire des étudiants de l'École.



Affiliée depuis ses débuts à la CNJE, Mines Services a su se développer grâce à des atouts indéniables : le dynamisme des étudiants et la rigueur des ingénieurs.



Dans chacun de ses domaines de compétence, Mines Services dispose d'un environnement propice à la réalisation d'études de qualité irréprochable. Nous pouvons compter sur des étudiants spécialisés, des enseignants-chercheurs disponibles et un accès privilégié aux laboratoires basés à l'École.



Tout est mis en œuvre pour garantir la satisfaction de nos clients. Enfin, le suivi des projets sur de longues durées est assuré par une formation continue en binôme des nouveaux adhérents de l'association. Nos références témoignent de la confiance que nous accordent nos clients.



Nous figurons, comme notre partenaire ICN Junior Conseil, parmi les 30 meilleures Junior-Entreprises de France selon le classement établi en 2012 par la CNJE.





En espérant travailler prochainement avec vous,



Alexandre ADAM

Président de Mines Services



Mes compétences :

Informatique

Energie

Matériaux

Génie Industriel et aide à la décision

Energétique et génie des procédés

Géo-ingénierie et environnement

Ingénierie Mathématique

Stratégie

Traduction technique