Junior FONKOUA

Après l’obtention de mon baccalauréat scientifique en 2011, j’ai décidé de poursuivre une formation en ingénierie financière. Pour cela, j’ai fait deux années de classes préparatoires Maths Spé où j’ai acquis des compétences solides en mathématiques. Compétences que j’ai pu développer en accédant à l'option finance de marché de la filière ingénierie financière de l’École Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV), Paris la Défense.

Durant ma deuxième année du cycle ingénieur, j’ai suivi quelques cours en assurance qui m’ont permis de développer un grand intérêt pour l’actuariat. De ce fait j’ai décidé de mener en parallèle une formation en actuariat en intégrant la deuxième année (filière actuariat) de l’Institut de Statistique de l’Université Pierre et Marie Curie (ISUP, Jussieu Paris 6).

Grâce au partenariat entre l’ESILV et l’ISUP je recevrai au terme de ma formation à l’ISUP un double diplôme avec la mention Ingénieur Statisticien – Actuaire et deviendrai ainsi membre associé de l’institut des actuaires (IA).

Je suis actuellement à la recherche d'un stage conventionné en actuariat de 3 à 4 mois à partir de mai 2016, et éventuellement d'un contrat en alternance pour l'année académique 2016-2017.





Mes compétences :

Information financière : Bloomberg Terminal

SGBD : Access, Oracle, SQL server, MySQL

Langage de programmation : C, C++, C#, VBA,MATLAB

Langage de programmation : R, SAS, SQL

Bureautique : Word, Excel, Powerpoint

Gestion de projets : MS Project