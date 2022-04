Junior FREITAS

La passion de la création. Voici le fil conducteur de mon parcours.

J'ai suivi un cursus orienté création et graphisme car se sont les principaux éléments qui me motivent et me permettent de projeter mes idées.



Pour confronter mes connaissances à la réalité du monde du travail, j'ai préféré faire l'intégralité de mon parcours en alternance.

Ce qui me permet aujourd'hui d'allier le savoir théorique à la pratique des différents métiers du web et du graphisme.



Les projets personnels que je produis me permettent de repousser mes connaissances et d'ajouter une part de recherche et de développement personnel et professionnel.



Je suis toujours en quête de nouveaux projets donc n'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Blog

CMS : Wordpress

Communication

Communication visuelle

Création

Création graphique

CSS

Développement web

Graphisme

HTML

Intégration

Intégration web

Internet

Management

Multimedia

Print

Video

Web

