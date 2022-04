Junior INU

JINU est une Junior Conseil créée par des étudiants de l'Institut Français d'Urbanisme. Elle intervient à la manière d'un bureau d'étude en recrutant des étudiants de l'Institut Français d'Urbanisme au service des acteurs de la ville et du territoire.





Mes compétences :

Diagnostics territoriaux

Documents d'urbanisme

Études urbaines et développement de projets

Développement territorial

Aménagement urbain

Conception et animation de projets participatifs

Conception de services urbains

Conception de prototypes d'information urbaine

Stratégie de communication appliqué à la ville

Diagnostic des usages des citadins

Urbanisme

NTIC