Junior Isefac Lille est une association étudiante à but économique, pédagogique et non lucratif. Elle permet de mettre en pratique les compétences théoriques des étudiants en réalisant des études et des projets pour des clients variés.



Mes compétences :

Tourisme

Luxe

Relations Presse

Communication interne

Gestion événementielle

Études marketing

Relations Publiques

Organisation d'évènements

Étude de marché

Marketing

Publicité

Gestion de projet

Evénementiel

E-commerce

Stratégie de communication

Marketing sportif

Communication externe

Communication

Communication événementielle