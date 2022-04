Je possède une expérience dans l'industrie des télécommunications. Expert en système de télévision numérique auprès de nombreux fabricants depuis plus de 03 ans. Je recherche de nouvelles opportunités et de nouveaux défis afin d'apprendre de nouveau concept, mettre en valeur mes compétences et améliorer mes réalisations.



Mes compétences :

Monitoring

Communication

Esprit d'initiative

E-learning

PRTG

IPTV

TV numérique