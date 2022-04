Junior LOMBOTO

Je suis né à Kinshasa et suis congolais d'origine,marié et pere de deux enfants. J'ai passé une partie de mon enfance à Montréal au Canada. De nature, je suis un passionné de l'excellence et du travail bien respecté et bien fait.Ingénieur électronicien mais la vie professionnelle a fait de moi un commercial, un chargé de service client où le marketing et la communication entrent en jeu. Heureusement pour moi, l'adaptation était rapide dans ce domaine. Apres avoir travaillé pendant trois ans à la Monusco au duty free Flemingo comme I.T Assistant et peu apres support retail manager, me voilà à nouveau chez vodacom en qualité de superviseur.



De Novembre 2014 à ce jour: Superviseur Vodashop Matete/ Vodacom RDC



De Decembre 2011 à Octobre 2014: I.T.Assistant Monusco Px-Kin,Flemingo Intl.



De février 2010 à 2011 : Ingénieur Commercial de CIELUX TELECOM.



De Juillet 2009 à septembre : Superviseur de ventes CIELUX- DUNAMIS.



De Juillet 2009 à septembre : Agent commercial de BOOM RANG.



De Février 2009 à mai 2009 : Sales Représentatives (Corporate) chez STANDARD TELECOM.



De Juin 2007 à février 2008 : Team Leader de freelances (agent commercial) au département de vente de Standard Telecom dirigé tout un groupe de plusieurs agents commerciaux.(Travail demandant une grande planification de descente sur terrain pour en résulter un bon rendement ayant surtout comme origine une bonne communication avec autrui. Au cas contraire, de décisions sévères pour ceux qui traînent à emboîter les pas).



De février 2005 à Sept 2005 : Conseil au Service Clientèle de Vodacom Congo en qualité d’agent temporaire sous traitant de GEI



De Déc. 2004 à janvier 2005 : Ambassadeur Negropolis-Vodacom en qualité d’assistant au Voda shop de Socimat Kinshasa.



De juillet 2004 à août 2004 : Ambassadeur Negropolis en qualité d’animateur au Congo Loisir.



D’août 2004 à Oct. 2004 : Ambassadeur Negropolis- Vodacom en qualité d’agent chargé de la vérification et du classement des factures post paid au Billing.



De 2002 à sept 2003 : Ambassadeur Negropolis-Vodacom en qualité d’agent de Marketing, Public Phone chargé de la vente de cartes prépayées pour Cabines Publiques dans différents Vodacom shops( 2XT COM de Kalamu, FUJI de Kasa-Vubu) et au Voda shop de Socimat Kinshasa.



De novembre 2000 à juillet 2001 : Gérant adjoint de la Boulangerie Sabrina à Matonge- Kinshasa.